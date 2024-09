Düsseldorfer IHK-Chef im Interview „Wir brauchen dringend ein optimistisches Narrativ für die Unternehmen“

Berghausen Am spannendsten waren für mich die Termine in Minnesota. Die Regierung dort will schneller als jeder andere Bundesstaat im mittleren Westen eine saubere Energieversorgung erreichen. Ein wichtiger Baustein dafür ist die Produktion von Wasserstoff, und da haben wir uns vor Ort die Anlagen des US-Unternehmens Cummins angeschaut. Mich hat beeindruckt, dass dort schon heute nicht nur die Politik, sondern auch die Wirtschaft selbst in ihre Energiesicherheit von morgen investiert. Diesen Unternehmergeist finde ich für uns in Düsseldorf sehr inspirierend.