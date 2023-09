Mehr Sicherheit für Kunden Wipro eröffnet Zentrum für Cybersicherheit in Düsseldorf

Das globale Technologie- und Beratungsunternehmen Wipro eröffnet ein Cyber Defense Center (CDC) in Düsseldorf. Diese Center sind bereits auf der ganzen Welt vertreten, mit dem Ziel, die Anforderungen von Kunden in Bezug auf Cybersicherheit und Compliance zu erfüllen und lokalisierten Support zu bieten. Das CDC in Düsseldorf ist das 17. dieser Art von Wipro und soll die Kunden – angesichts der steigenden Bedrohung durch Cyberangriffe und des zunehmenden Stellenwertes von Datenschutz – rund um die Uhr mit Cybersecurity-Monitoring und Unterstützung bei der Problembehebung unterstützen.