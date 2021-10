Verkehrssicherheit : Düsseldorf will Winterdienst auf Radwegen ausbauen

Düsseldorf will Winterdienst auf Radwegen ausbauen

Anfang Februar dieses Jahres waren nach starkem Schneefall viele Radwege in Düsseldorf verschneit – wie hier an der Königsallee. Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf Nach heftigen Schneefällen hatte es im Februar Beschwerden zum Zustand der Fahrradwege gegeben. Die Verwaltung will die Räumung des Radwegenetzes deshalb ausweiten – eine häufigere Räumung ist jedoch nicht geplant.

Die Stadt will den Winterdienst auf Radwegen ausbauen. Das Konzept für den kommenden Winter sei entsprechend erweitert worden, heißt es in einer Vorlage für den Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, der am 5. November tagt. Darin geht das zuständige Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz auch auf die Beschwerden ein, die zu nicht geräumten Radwegen im vergangenen Winter bei der zuständigen Stadtwerketochter Awista eingegangen waren.