Barbier mit Salons in Düsseldorf Winnie Nana Karkari frisiert Fußballprofis die Haare

Was auf den Köpfen der Fußball-Profis los ist, hat Winnie Nana Karkari im Blick. Er frisierte schon dem deutschen Abwehrchef Antonio Rüdiger die Haare. Ebenso dem Österreicher David Alaba oder England-Star Jude Bellingham. „Eigentlich kenne ich fast in jedem Team der EM mindestens einen Spieler persönlich“, sagt Nana Karkari. Der 34-Jährige ist in Dortmund aufgewachsen, lebt mittlerweile in Essen und betreibt in Düsseldorf zwei Friseursalons. Als Barbier hat er sich längst einen Namen gemacht.