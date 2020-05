Frauenhäuser in Düsseldorf : Mehr Schutzräume für die Opfer häuslicher Gewalt

Oft ist das Frauenhaus die letzte Zuflucht für Frauen, die von ihren Partnern bedroht, geschlagen und vergewaltigt werden. Foto: dpa/Maja Hitij

Düsseldorf Die beiden Düsseldorfer Frauenhäuser können pro Jahr mehr als 100 Anfragen von gewaltbetroffenen Frauen nach einer Unterbringung nicht erfüllen. Ein neues Konzept soll helfen, die Situation zu verbessern.

Von Jörg Janssen

Die Politik will künftig Frauen und Kinder, die von Partnern bedroht, geschlagen oder vergewaltigt werden, künftig noch besser schützen. Möglichst bis zur Sommerpause soll eine Clearingstelle auf den Weg gebracht werden, über die Betroffene kurzfristig und für die Dauer weniger Tage in Wohnungen vermittelt werden – und zwar unabhängig von einem möglichen Einzug in ein Frauenhaus. Das beschloss der Gleichstellungsausschuss des Rates auf Antrag der Ampel-Kooperation aus SPD, Grünen und FDP am Dienstag einstimmig.

Ein solches Angebot halten Experten und Politiker auch deshalb für geboten, weil die beiden Düsseldorfer Frauenhäuser regelmäßig voll belegt sind und immer wieder Hilfesuchende abweisen müssen. „Jedes Haus kann mehr als 100 Anfragen von gewaltbetroffenen Frauen pro Jahr nicht erfüllen“, heißt es in dem Antrag. Gemessen an den Vorgaben internationaler Konventionen fehlten in Düsseldorf „zirka 100 Betten für betroffene Frauen und ihre Kinder.“ Dorothea Düsedau (SPD) betonte, dass über die Clearingsstelle hinaus auch ein drittes Frauenhaus in der Landeshauptstadt wünschenswert sei.

Ein deutlicher Anstieg der Bedrohungen und Übergriffe in der Corona-Krise lässt sich bislang nicht belegen. „Das Ausmaß der Zahlen ist nicht der bestimmende Faktor, sondern das Ausmaß innerhalb eines Falles“, betonte Luzia Kleene von der Frauenberatungsstelle. In den vergangenen sieben Wochen im Lockdown hätten Frauen weniger Kontakt zu Freundinnen, Nachbarn und Helfern gehabt. „Und manch eine ist wohl auch aus Angst vor einer Corona-Infektion lieber in der gemeinsamen Wohnung geblieben als in ein Frauenhaus zu wechseln.“ Welche Auswirkungen die Corona-Krise im Einzelnen auf Frauen und ihre Kinder habe, könne wohl erst in einigen Monaten beantwortet werden.