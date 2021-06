Weil E-Tretroller oft im Wasser landen : Düsseldorf will neue Verträge mit E-Scooter-Firmen

Auch im Kö-Graben landen immer wieder E-Scooter, die von ihren Nutzern achtlos weggeworfen werden. Foto: Wolfgang Harste

Exklusiv Düsseldorf So schlimm wie in Köln ist es noch nicht, aber auch in Düsseldorf landen E-Scooter oft in Gewässern. Vor allem im Hofgarten ist das der Fall, auch der Kö-Graben ist betroffen. Thomas Jarzombek (CDU) plant sogar eine Gesetzesinitiative.