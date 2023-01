Sport in Düsseldorf Euro 2024 in Düsseldorf soll nachhaltig werden

Welche Mannschaften in Düsseldorf antreten, wird erst nach der Auslosung feststehen. „Aber es wäre natürlich sensationell, wenn wir auch die deutsche Mannschaft begrüßen könnten“, sagte OB Keller. Aber auch sonst gebe es natürlich viele starke europäische Mannschaften, so dass man auf manchen Klassiker schon in der Gruppenphase hoffen könne: „Und so so richtig wäre was los in der Stadt, wenn wir die Niederländer hier empfangen könnten.“