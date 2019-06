Zertifikat als „Healthy City“ : Wieso Kopenhagen gesünder ist als Düsseldorf - und was Düsseldorf dagegen tun will

Mit Sport im Park sorgt Düsseldorf unter anderem für die Gesundheit seiner Bürger. Foto: Malte Krudewig

Düsseldorf Als „Healthy City“ hat sich Düsseldorf verpflichtet, für die Gesundheit seiner Bürger zu sorgen. Dafür geschieht schon viel – aber ein Blick nach Norden zeigt: Es gibt auch noch Luft nach oben.

Düsseldorf will in den kommenden fünf Jahren weiter damit werben, eine Stadt zu sein, in der es sich gesund leben lässt. Aushängeschild ist das Zertifikat „Healthy City“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO). „Wir wollen das weiterführen und gehen in die nächste, bis 2024 reichende Förderphase“, sagt Gesundheitsdezernent Andreas Meyer-Falcke. Neben Dresden ist Düsseldorf bislang die einzige deutsche Kommune, die an dem Projekt teilnimmt. International punktet vor allem Kopenhagen. Die dänische Hauptstadt, ebenfalls eine „Healthy City“ wurde in einer Studie des amerikanischen TV-Senders CNN zur gesündesten Stadt der Welt gekürt. Was tut Düsseldorf – und was macht Kopenhagen besser? Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Welches Konzept steht hinter dem Zertifikat? Der Begriff der „Healthy City“ wird von der WHO weit gefasst. Natürlich geht es um Sport, Fitness und Bewegung. Genauso wichtig sind aber auch der Radwege-Ausbau, begrünte Neubauten für ein besseres Mikroklima, ein nahrhaftes Schulessen und ein Quartiersmanagement, das in Vierteln mit sozialen Problemen einen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit leistet. „Es geht um alle Politikfelder, alle Dezernate einer Stadtverwaltung sind angesprochen“, sagt Meyer-Falcke. Wer das Zertifikat erhalten will, geht eine Selbstverpflichtung ein, die künftige Entwicklung der Stadt so zu gestalten, dass sich Gesundheit und Wohlbefinden der Bürger verbessern. Besondere Födergelder sind über die WHO nicht abrufbar. Wer das Zertifikat erhalten oder – wie jetzt Düsseldorf – verlängern will, muss aber regelmäßig an die WHO berichten.

Info Grenzen für Rauchverbote Der Zeitraum Die WHO hat Düsseldorf erstmals für die Periode 2014 bis 2019 zertifiziert. Jetzt erfolgte die Verlängerung. Die Grenzen Sydney hat das Rauchen im Freien fast vollständig verboten. Das kann Düsseldorf nicht übernehmen, weil es von der Gesetzeslage des Bundes nicht gedeckt ist.

Warum ist Kopenhagen besser? Für die Autoren der CNN-Studie punktet die Stadt in ganz verschiedenen Lebensbereichen. So arbeiten dort beispielsweise nur zwei Prozent der Angestellten 40 Stunden oder mehr pro Woche. Das ermöglicht ihnen mehr freie Zeit für Familie, Sport und ehrenamtliche Tätigkeiten. Genau das hält den Stresslevel niedrig und fördert das persönliche Glücksempfinden. Ebenfalls auf der Haben-Seite von Kopenhagen: eine Infrastruktur, die auf das Rad setzt. Fast die Hälfte der Bewohner fährt mit dem Rad zur Arbeit und zur Schule. Und 96 Prozent sagen, dass jemand für sie da ist, wenn sie Hilfe oder Unterstützung brauchen. Die Werte sind so überzeugend, dass Meyer-Falcke einen Mitarbeiter in die skandinavische Metropole schickte – im Rahmen eines interkommunalen Austausches zwischen den Healthy Cities“.

Womit punktet Düsseldorf? Als Aushängeschild unter mehreren Dutzend Initiativen gilt das Programm „Sport im Park“. Das über das gesamte Stadtgebiet verteilte Angebot mit qualifizierten Trainern ist niedrigschwellig (jeder kann kommen) und kostenfrei. Immer mehr Düsseldorfer schnappen sich spontan ein Handtuch, um mit zu trainieren. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 16.000. 447 Kurse an insgesamt 17 Veranstaltungsorten wurden angeboten. „Wir planen einen weiteren Standort am Unterbacher See sowie zusätzliche Kurse am Abend und in zentrumsnahen Vierteln“, sagt Marc Schlischka, der das Projekt betreut. Ebenfalls auf der Haben-Seite: das Düsseldorfer Modell für Sport- und Talentförderung, bei dem 98 Prozent der Zweitklässler auf ihre sportmotorischen Fähigkeiten getestet werden. In der fünften Klasse folgt dann ein Update. „Dass es immer mehr fettleibige Kinder gibt, können wir für Düsseldorf nicht bestätigen. Im Gegenteil: Die Zahl geht seit Jahren zurück“, sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche.