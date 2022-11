CDU kündigt Antrag an Düsseldorf will kostenloses Parken für E-Autos streichen

Wer sein Auto mit E-Kennzeichen auf einem kostenpflichtigen Parkplatz abstellt, muss bald aller Voraussicht nach ebenfalls Parkgebühr entrichten. CDU-Verkehrspolitiker Andreas Hartnigk kündigte an, dass seine Fraktion ein Ende der Gebührenbefreiung beantragen will. Hartnigk begründete den Schritt damit, dass die Zahl der Autos in der Innenstadt insgesamt reduziert werden solle, unabhängig von der Art des Antriebs. Die Parkgebühren sollen dabei eine Lenkungswirkung entfalten.