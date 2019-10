Streetworker-Konvent im Rathaus : Stadt will keine weiteren Camps verhindern

Düsseldorf 40 Sozialarbeiter diskutierten mit Amtsleiterin Miriam Koch über die Unterbringung von Wohnungslosen. Die Winternothilfe mit weiteren Schlafplätzen könnte an den Vogelsanger Weg kommen.

Das Thema Obdachlose ist in Düsseldorf zum Politikum geworden. Und so war es kein Zufall, dass Miriam Koch, Leiterin des Amtes für Integration, am Dienstagnachmittag Streetworker und Sozialarbeiter zu einem nicht-öffentlichen „Konvent“ ins Rathaus eingeladen hatte. „Vor dem Hintergrund der Diskussionen in der vergangenen Woche und mit Blick auf die näher rückende Winternothilfe war mir das wichtig“, sagt die Beamtin. Rund 40 Teilnehmer kamen zu dem Treffen, bei dem die unter der Rheinkniebrücke abgelegten Wackersteine zur Verhinderung eines Obdachlosen-Camps allerdings kein Diskussionspunkt waren.

Oliver Ongaro, Streetworker bei der Obdachlosen-Hilfsorganisation Fiftyfifty, erneuerte seine Kritik an der seit Montag geöffneten Unterkunft an der Aldekerkstraße in Heerdt (zurzeit nutzen sechs Männer das Angebot), die die Stadt auch für die Wohnungslosen von der Rheinkniebrücke eingerichtet hatte. „Wäre das in Flingern oder Oberbilk, könnten die Betroffenen damit leben. Aber wer Flaschenpfand sammelt, zur Drogen-Substitution muss oder die Zeitschrift Fiftyfifty verkauft, will einfach nicht an den Stadtrand fahren – trotz kostenfreier Fahrt mit der Rheinbahn“, sagt er. Hinzu käme die Abneigung einiger gegen solche Unterkünfte. „Es sind eben auch schwierige Leute dort, Menschen mit Hafterfahrung, massiven Drogen- oder Gewaltproblemen.“ Ausführlich nahm der Konvent die Winternothilfe in den Blick. Die könnte erstmals am Vogelsanger Weg im Stadtnorden eingerichtet werden. Das Angebot ergänzt die Notschlafstellen an der Harkort-, der Kaiserswerther und der Querstraße (für Frauen) in der kalten Jahreszeit und wird unabhängig von der Witterung vom 15. November bis zum 15. März geöffnet sein. Einzelheiten will die Stadt in acht Tagen bekanntgeben.