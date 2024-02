Schwimmen in Düsseldorf Das Bilker Bad bleibt diesen Sommer offen

21 Schwimmkurse für Kinder und zwei für Erwachsene bot das Bilker Bad im vergangenen Jahr an, in allen Düsselorfer Bädern zusammen wurde 2521 Kindern in 318 Kursen das Schwimmen beigebracht. „Nach Corona hatten wir Rekordzahlen“, so Werner. „Aber jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, dass Kurse nicht mehr voll werden. Zuletzt haben wir fünf Kinderschwimmkurse geschlossen, weil kein Kind gekommen ist. Für uns heißt das, dass der Markt gesättigt ist.“ Es sei möglich, dass man nicht unbedingt zur präferierten Zeit im bevorzugten Bad einen Platz erhalte, aber „wenn man flexibel ist, findet man in Düsseldorf einen Kursplatz“. So werden auch dieses Jahr wieder in Bilk sechs Kinder- und zwei Erwachsenen-Schwimmkurse angeboten.