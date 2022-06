Bauarbeiten in Düsseldorf : Die Stadt will fünf Kanäle sanieren

Viele Kanäle in Düsseldorf sind rund 100 Jahre alt und müssen saniert werden. Foto: Krebs Andreas/Krebs, Andreas (kan)

Düsseldorf Die geplanten Baustellen sollen wenig Auswirkungen auf den fließenden Verkehr haben. Drei Maßnahmen sollen in diesem Jahr beginnen.

Gleich fünf Kanalbaumaßnahmen hat der Bauausschuss am Montag auf den Weg gebracht. Es geht um einen zweistelligen Millionenbetrag.

Drei Maßnahmen sollen dieses Jahr starten. Im September sollen viermonatige Arbeiten an der Lohauser Dorfstraße beginnen, wo ein Kanal in Höhe von Haus Nummer vier bei starkem Regen regelmäßig überläuft. Zur Beseitigung dieses „Überstaus“ soll auf einer Wiese am Schützenplatz ein Rückstaukanal errichtet werden. Die Kosten liegen bei gut einer Million Euro.

Ebenfalls vergleichsweise preiswert dürfte die Sanierung des 749 Meter langen Mischwasserkanals in der Ulenberg-/Merowingerstraße zwischen Südring und Himmelgeister Straße werden. Er ist von 1914, die Fugen sind ausgewaschen, die Sohle beschädigt. Der Kanal befindet sich im Bereich der Rheinbahn-Gleisanlagen am Steinberg und da diese in der zweiten Hälfte dieses Jahres saniert werden sollen, schließt sich der Stadtentwässerungsbetrieb an. Kosten: 658.000 Euro.

Im gleichen Zustand ist ein Mischwasserkanal in der Luisen-/Friedrichstraße zwischen Graf-Adolf-Platz und Corneliusstraße sowie im Bereich Mintropplatz. Er soll ab November für ein Jahr auf 630 Metern renoviert werden. Kosten: 1,2 Millionen Euro. Die Auswirkungen auf den Verkehr sollen gering sein.

In der Paulsmühlenstraße und im Kern von Benrath hat es Überflutungen gegeben, weil es im Kanalsystem zum Rückstau gekommen ist. Ursache dafür ist ein geringer Querschnitt innerhalb eines Abwasserwasserkanals, welcher über die Benrodestraße und in der Schönen Aussicht große Teile des Abwassers zu einem Hauptabwasserkanal in der Bonner Straße ableitet. Da der Kanal auf einem Stück zu klein ist, hat er bei starkem Regen die Wirkung eines Stopfens. Ab März 2023 soll der vorhandene baulich intakte Kanal auf 170 Metern in geschlossener Bauweise durch einen zweiten Kanal ergänzt werden. Der bestehende Kanal dient dann als Hauptstrang, der zweite als Überlaufkanal. Die Bauarbeiten dauern zwei Jahre, die Kosten liegen bei 5,3 Millionen Euro.