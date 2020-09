Nach Feuer auf Lesbos : Düsseldorf will kurzfristig bis zu 150 Flüchtlinge aus Moria aufnehmen

Eine Familie steht innerhalb des ausgebrannten Flüchtlingslagers Moria. Foto: dpa/Socrates Baltagiannis

Düsseldorf Die Stadt reagiert auf den Brand in dem Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos und will 150 Menschen nach Düsseldorf holen lassen. Die Kapazitäten seien in den bestehenden Unterkünften vorhanden. Am Abend wird am Landtag demonstriert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hendrik Gaasterland

Die Stadt bietet nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos an, aus humanitären Gründen kurzfristig bis zu 150 Flüchtlinge in Düsseldorf aufzunehmen. Die Kapazitäten seien in den bestehenden Flüchtlingsunterkünften im Stadtgebiet vorhanden.

Oberbürgermeister Thomas Geisel appelliert an die Bundesregierung, schnellstmöglich den Menschen die Einreise nach Deutschland zu erlauben. „Die Zustände in dem Flüchtlingslager auf Lesbos waren schon sehr lange unmenschlich und untragbar. Durch das verheerende Feuer sind die Menschen nun auch noch obdachlos. Das ist eine Situation, die man so nicht hinnehmen kann“, sagte der OB. In der Nacht zum Mittwoch war das Lager Moria von mehreren Feuern fast vollständig zerstört worden. In dem eigentlich nur für 2800 Menschen gedachten Notquartier lebten zuletzt über 12.500 Flüchtlinge.

Das Bündnis „Städte Sicherer Häfen", dem sich auch die Landeshauptstadt angeschlossen hat, bekräftigt seit Monaten seine Bereitschaft, geflüchtete Menschen zusätzlich aufzunehmen und ihnen eine sichere Perspektive zu bieten. Aktuell wird gefordert, dass die verantwortlichen Entscheidungsträger auf das Bündnis zugehen und schnellstmöglich die Aufnahme der Geflüchteten aus dem ausgebrannten Lager organisieren.