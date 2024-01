Als erste Stadt in Deutschland Düsseldorf will E-Scooter in der Altstadt ausbremsen

Alle zehn Düsseldorfer Stadtbezirke sollen in diesem Jahr Sharing-Stationen für E-Scooter und E-Bikes bekommen. Jeweils drei bis fünf Stationen an zentralen Orten sollen im Rahmen eines Sofortprogramms eingerichtet werden. Wo dies geschieht, soll mit den Bezirksvertretungen entschieden werden. Zudem plant Verkehrsdezernent Jochen Kral mit der Stadttochter Connected Mobility Düsseldorf (CMD) einen Verkehrsversuch in der Altstadt. Dort soll für E-Scooter eine „Slow Speed Zone“ eingerichtet werden. Über das Konzept für den Ausbau der Steuerungsinstrumente des Zweirad-Sharings soll am kommenden Mittwoch der Verkehrsausschuss des Stadtrates entscheiden.