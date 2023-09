Trinkwasser in Düsseldorf Wo die Stadt neue Trinkbrunnen aufstellen will

Ganz neu ist ein Trinkbrunnen auf dem Barbarossaplatz. Weitere Standorte gibt die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion bekannt: Aktuell bestückt werden sollen der Volksgarten (Nähe Zeitfeld), das Neusser Tor sowie der Kamper Acker. Bis August 2024 kündigt die Stadt zwei prominente Stellen am Rhein an, das Joseph-Beuys-Ufer sowie das Rathausufer. Je ein weiterer Trinkbrunnen soll in den Stadtbezirken 7 (Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, Hubbelrath, Knittkuhl) und 9 (Wersten, Holthausen, Reisholz, Benrath, Urdenbach, Hassels, Itter, Himmelgeist) installiert werden.