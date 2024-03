Mipim in Cannes Düsseldorf will bei wichtigster Immobilienmesse glänzen

So rücken in Cannes die ohnehin vorhandenen Stärken der Stadt und ihre hohe Attraktivität in den Mittelpunkt. Wenn OB Keller am Mittwoch um 12 Uhr ans Pult tritt, steht sein Vortrag unter dem Titel „Building communities. Not audiences" (Gemeinschaften erzeugen, nicht Publikum). Dabei sollen die Anstrengungen der Stadt, den Standort baulich wie inhaltlich attraktiv zu bespielen, konkretisiert werden. Der Reigen reicht, wie die Stadt mitteilt, „von Immobilien bis hin zur Straßenkunst“. Verwandte Aspekte wie Teilhabe, Lebensfreude und Standort-Identifikation würden bei den Motiven vermittelt.