Europaweite Ausschreibung Düsseldorf will 2500 Stadträder anschaffen

Leih-Räder gibt es in Düsseldorf bereits, dies aber vor allem in der erweiterten Innenstadt und nicht in den Stadtteilen. Das soll sich ändern. Die Stadt plant ein kommunales Fahrradmietsystem, das mit 2500 Rädern im gesamten Stadtgebiet präsent sein soll. Es könnte im Juni des nächsten Jahres in Betrieb gehen, wenn der Verkehrsausschuss am Mittwoch und der Stadtrat am 22. Februar einer europaweiten Ausschreibung zustimmen. Die Kosten liegen im ersten Jahr bei 2,5 Millionen und dann bei 875.000 Euro pro Jahr.