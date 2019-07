Kostenpflichtiger Inhalt: Wildtier-Rettung in Düsseldorf : Wann Stadt und Tierschutz für verletzte Vögel aufkommen – und wann nicht

Diesen Vogel fand Julia Rohde in Gerresheim. Foto: Julia Rohde

Düsseldorf Wer kommt in Düsseldorf für die Behandlung verletzter Wildtiere auf? Das fragt sich Julia Rohde seit vergangenem Sonntag. Sie brachte einen Jungvogel in die Klinik - und sollte für seine Versorgung bezahlen. Das ist aber nicht bei jedem Tierarzt so.