Düsseldorf: Wildkatze Serval auf Parkplatz von Polizei entdeckt

Polizisten entdecken Wildkatze auf Parkplatz in Düsseldorf

Düsseldorf Als die Düsseldorfer Polizisten in die Transportbox schauten, waren sie überrascht: Statt einer gewöhnlichen Hauskatze hatten sie einen Serval vor sich - eine Wildkatze aus Afrika. Unklar ist noch, wie sie an den Rhein gekommen ist.

