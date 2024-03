Wiit AG in Düsseldorf Rechenzentren-Spezialist bezieht Deutschlandzentrale am Kö-Bogen

Deutschlandweit arbeiten 400 Menschen für die Wiit AG, der Großteil davon in den Rechenzentren selbst. Sechs stehen in Rath Am Gatherhof, eines In der Steele in Hassels. Bisher hatten auch die nicht-technischen Mitarbeiter inklusive Christoph Herrnkind ihr Büro in Rath. Mit dem neuen und zentral gelegenen Standort will der Chef seine Mitarbeiter überzeugen, häufiger in Präsenz zu arbeiten. Mit Blick auf den Kö-Bogen und das Dreischeibenhaus sagt er: „Bei dieser Lage muss man eigentlich niemanden mehr motivieren, zu kommen.“