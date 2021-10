Jugendlicher in Düsseldorf niedergestochen : Nach weiterer Bluttat – Stadt ist für Waffenverbot

Auf der Hunsrückenstraße hat am Samstagabend ein Unbekannter mehrfach auf einen jungen Mann eingestochen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Update Düsseldorf Erst vor wenigen Tagen hat es eine Attacke mit tödlichen Folgen in der Düsseldorfer Altstadt gegeben. Am Samstagabend wurde wieder in dem Amüsierviertel zugestochen. Die Stadt will nun Konsequenzen ziehen.

Am Samstag ist es erneut zu einer blutigen Auseinandersetzung in der Altstadt gekommen. Ein noch flüchtiger Täter hat mit einem Messer mehrfach auf einen Jugendlichen eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt. Der Jugendliche wird im Krankenhaus behandelt, sein Zustand hat sich mittlerweile stabilisiert. Oberbürgermeister die Altstadt zu einer Messer- oder Waffenverbotszone zu machen. Das Land müsste die Regelung erlassen, die Polizei sie durchsetzen. Er wolle sich dazu mit der Polizei und dem Innenministerium beraten.

Die Tat geschah um 18.45 Uhr an der Kreuzung Hunsrücken- und Andreasstraße vor einem Irish Pub. Hier soll es laut Polizei zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen sein, die Rede ist von Jugendlichen bis jungen Erwachsenen. Die Auseinandersetzung eskalierte, ein Unbekannter stach mehrfach mit einem Messer auf das Opfer ein. Wie zu hören ist, soll der Täter mit einer eine Art Mini-Machete zugestochen haben. Erst nachdem sich andere Personen eingemischt hatten, ließ der Täter vom Opfer ab. Der stark blutende Jugendliche blieb am Boden liegend zurück.

Zu diesem Zeitpunkt waren auf der Straße zahlreiche Menschen unterwegs – unter anderem zwei Ärztinnen, die dem Jugendlichen wohl das Leben gerettet haben. Sie haben die Stichwunden abgebunden und somit verhindert, dass der junge Mann verblutet, sagte ein Polizeisprecher. Als die Polizei eintraf, waren mehrere Personen bereits in unbekannte Richtung verschwunden, heißt es. Die Beamten lösten eine Fahndung in der Innenstadt aus – jedoch ohne Erfolg.

Die Düsseldorfer Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Noch in der Nacht haben die Ermittler viele Zeugen vernommen, um den Tatverlauf zu erhellen. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 (Telefon 0211 8700) zu melden. Auch Aufzeichnungen von Polizeikameras könnten bei den Ermittlungen hilfreich sein.

Die Zahl der gefährlichen und schweren Körperverletzungen in Düsseldorf ist in den vergangenen Jahren gestiegen – im vorigen Jahr hat die Polizei 1642 solcher Fälle registriert, fast zehn Prozent mehr als 2019. Das Messer als Tatmittel wird in der Statistik erst seit zwei Jahren geführt. 2019 gab es 69 Körperverletzungen durch Messer, 2020 waren es 78 Fälle.