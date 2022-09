Inzidenz steigt wieder : Wieder mehr Covid-Patienten in Düsseldorfer Kliniken

Die Covid-19-Station in der Uniklinik Düsseldorf. Foto: UKD

Düsseldorf Erstmals seit der Sommerwelle steigt die Zahl der Corona-Infektionen in Düsseldorf wieder deutlich an. Das zeigt bereits in den Kliniken. Ärzte und Stadt rechnen mit einer hohen Impf-Nachfrage in den kommenden Wochen.

Mit dem Herbstbeginn und den gesunkenen Temperaturen steigt die Zahl der Corona-Infektionen erstmals seit der Sommerwelle wieder deutlich an. Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz dem RKI zufolge bei 288,5, vergangenen Mittwoch noch bei 171,1.

Im Vergleich zur Sommerwelle sind dies aber noch immer wenige Infizierte – Anfang Juli etwa stieg die Inzidenz auf mehr als 1000. Die tatsächliche Zahl der aktuellen Infektionen dürfte allerdings weit über dem bekannten Wert liegen. Die Inzidenz wird anhand der positiven PCR-Tests berechnet, diese werden aber mittlerweile seltener durchgeführt als in der Hochphase der Pandemie.

Markant angestiegen ist zuletzt auch die Zahl der Covid-Patienten, die wegen des Virus in Krankenhäusern behandelt werden. 124 Corona-Infizierte waren es am Mittwoch, 34 mehr als noch vor einer Woche. Derzeit werden davon zehn Personen auf Intensivstationen versorgt.

Ärzte und Stadt rechnen nun mit einer steigenden Nachfrage nach Corona-Impfungen, insbesondere mit dem Omikron-Vakzin. Ab Freitag sollen auch an die jüngeren Varianten BA.4 und BA.5 angepasste Impfstoffe im Impfzentrum am Bertha-von-Suttner-Platz verfügbar sein. Empfohlen wird die vierte Impfung für alle ab 60 Jahren und Menschen mit Vorerkrankungen.

