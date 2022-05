Waldbrand in Düsseldorf : Wieder Feuer im Garather Wald

Der Wald in Garath brannte am Samstagabend auf rund 1300 Quadratmeter Fläche. 37 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Foto: Feuerwehr Düsseldorf

Düsseldorf 1300 Quadratmeter brannten am Samstag, die Flammen schlugen bis zu drei Meter hoch. 37 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Schon zu Ostern hatte es in dem Wald gebrannt.

Am frühen Samstagabend gab es erneut ein Feuer im Garather Wald. 1300 Quadratmeter brannten An den Garather Hütten, zur Versorgung mit Wasser mussten 1000 Meter Schlauchleitung verlegt werden. Der Einsatz dauerte rund vier Stunden. Am Osterwochenende hatte es den ersten Waldbrand in Düsseldorf gegeben, auch da hatte es auf mehreren hundert Quadratmetern ein Feuer in einem Garather Waldstück gegeben, und zwar Am Kapeller Feld unweit des Garather Schlossparks.