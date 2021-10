Mordkommission in Düsseldorf : Wieder eine Bluttat in der Altstadt

Vor dem O’Reilly’s Irish Pub ist am Samstagabend mehrfach auf ein junger Mann eingestochen worden. Foto: Verena Kensbock

Düsseldorf Erst vor wenigen Tagen hat es eine Attacke mit tödlichen Folgen in der Düsseldorfer Altstadt gegeben. Am Samstagabend wurde wieder in dem Amüsierviertel zugestochen. Das Opfer liegt schwer verletzt im Krankenhaus.

Die Düsseldorfer Polizei hat eine zweite Mordkommission eingerichtet, denn erneut hat es in Düsseldorf eine blutige Auseinandersetzung gegeben. Sie soll sich zwischen jungen Menschen abgespielt haben, die Rede ist von Jugendlichen bis Heranwachsenden. Mit einem Messer hat am Samstag gegen 18.40 Uhr ein bislang unbekannter Täter mehrfach auf sein Opfer eingestochen. Es ist schwer, aber nach ersten Angaben nicht lebensbedrohlich verletzt worden.

Die Tat ereignete sich im Bereich Hunsrückenstraße/Mutter-Ey-Straße im Bereich vor dem O’Reilly’s Irish Pub. Es hielten sich zum fraglichen Zeitpunkt zahlreiche junge Menschen auf der Straße auf. Offen ist, wie es zum Streit kam und ob er sich zwischen zwei Gruppen oder innerhalb einer Gruppe abspielte.

Die Polizei hat noch in der Nacht viele Zeugen vernommen, um den Tatverlauf zu erhellen. Wie zu hören ist, soll der Täter mit einer Art Mini-Machete auf den anderen jungen Mann eingestochen haben. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen im Verlauf des Tages nähere Angaben machen.