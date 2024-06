Widerstand gegen Rechts-Partei Protest gegen die AfD ebbt nicht ab

So kurz vor der Europawahl – am 9. Juni wird das neue europäische Parlament gewählt – versuchen die Parteien und die jeweiligen Kandidaten, noch mal möglichst viele Menschen zu erreichen. Auch die AfD. Erstaunlicherweise schafft es die Partei tatsächlich, viele Menschen auf die Beine zu bringen, sodass sie zu ihren Veranstaltungen kommen – allerdings als Gegendemonstranten und nicht als Unterstützer. So auch bei der AfD-Veranstaltung im Bürgerhaus Bilk, zu der der AfD-Landtagsabgeordnete Klaus Esser unter dem Motto „Rechts vor links“ eingeladen hatte. Daraufhin meldete der stellvertretende Bürgermeister des Stadtbezirks 3, Marko Siegesmund (SPD), eine Gegendemonstration vor den Düsseldorf Arcaden in Bilk an. Zu der kamen deutlich mehr als zur AfD-Veranstaltung. „Wie viele Rechte im Saal sind, weiß ich nicht, aber es ist eine ganz einfache Rechnung. In den Saal dürfen maximal 100 Leute rein, hier auf dem Platz vor den Arcaden sind 250, 300 Leute. Also sind wir mehr“, rechnete Siegesmund vor. Und weil sich „spontan“ eine zweite Versammlung mit gut 50 Gegendemonstrierenden gebildet hatte, ging Siegesmunds Rechnung noch mal besser auf.