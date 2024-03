Zu Gast in Düsseldorf „Wir haben das Böse an sich erlebt“

Doch der Bruch in der Stimmung im Saal ist sofort spürbar, als sich die beiden Israelis in ihrer Erzählung dem Geschehen nähern, das am Morgen des 7. Oktobers um 6.29 Uhr einsetzte. Bis in die Nacht hinein hatten die Männer, wie die meisten ihrer rund 450 Mitbewohner, gesungen und getanzt. Denn am 7. Oktober sollte eigentlich der 70. Geburtstag des Kibbuzes gefeiert werden. „Es sollte die ganz große Party werden“, sagt Katz, dessen Familie Wurzeln in Deutschland hat. „Doch es wurde der schlimmste Tag in unserem Leben“, fügt er an. Es dauerte eine Zeit, bis er und sein Partner überhaupt verstanden hatten, was dort passierte. Katz war kurz zuvor zum „Community Manager“ bei Notfällen ernannt worden. Immer wieder hatte es Alarmsituationen gegeben. „Es gab ab und an Palästinenser-Protest, es gab Bombenalarme und wir wussten natürlich, dass es hier Gewalt geben kann, aber am Ende war alls das irgendwie auch zur Routine geworden“, berichtet der 32-Jährige. Nahal Oz, das sei für ihn und Tzabari zu 95 Prozent Himmel und nur zu fünf Prozent Hölle gewesen. „Aber wir konnten damit umgehen.“ Und so dachte er auch um 7 Uhr herum noch an jene Zwischenfälle, die immer wieder einmal vorkamen.