Viel Kritik auf Instagram und TikTok Wie Yasmin Vogt und Garry Secret mit ihrer Beziehung in der Öffentlichkeit umgehen

In den ersten Monaten einer Beziehung schaut man gewöhnlich durch die rosarote Brille und konzentriert sich voll und ganz aufeinander. Themen wie Zusammenziehen und Kinderplanung spielen da bei vielen noch keine Rolle. Bei Yasmin Vogt und TikToker Garry Secret war das alles anders. Aber nicht weil sie es so wollten, sondern weil ihre Beziehung in der Öffentlichkeit von Anfang an beobachtet und kritisiert wurde. Kurz bevor die Influencerin Anfang des Jahres aus Fürth nach Düsseldorf zog, schrieb Garry sie an, ob sie in dem Musikvideo seines Songs „Wie Du“ die Hauptrolle spielen möchte. Beim Dreh funkte es und als Yasmin nach Düsseldorf zog, blieb der Kontakt zwischen den beiden bestehen.