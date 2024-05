Auslastung wird gemessen Wie voll ist die Bahn? Rheinbahn baut Zähler ein

Zudem wird es der Rheinbahn anhand der ermittelten Daten möglich sein, das Gesamtangebot spezifischer auf die Nachfrage an bestimmten Orten oder auch zu unterschiedlichen Zeiten zuzuschneiden. Im Hinblick auf die angestrebte Verkehrswende wären die Daten also eine notwendige Hilfe. So könnte das Angebot vor allem da erweitert werden, wo es besonders nötig ist. An anderer Stelle wären dann Einschnitte denkbar, wenn die Betroffenheit gering wäre.