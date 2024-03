Rathaus in Düsseldorf Wie viel Oberbürgermeister Stephan Keller (dazu) verdient

Von der Gesamtsumme in Höhe von 47.976 Euro fließen wiederum 20.160,31 Euro in die Stadtkasse, da eine entsprechende Höchstgrenze überschritten ist. Mit 27.815,69 Euro darf Keller allerdings deutlich mehr behalten als noch Thomas Geisel am Ende seiner Amtszeit. Der Grund: Nur Hauptverwaltungsbeamte, die den Vorsitz im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse innehaben, dürfen die genannte Summe einstreichen. Geisel hatte diesen Posten aber abgegeben. Ohne ihn liegt die Höchstgrenze derzeit bei 11.126,27 Euro. Insgesamt saß Geisel allerdings in deutlich mehr Aufsichtsräten.