Intensiv-Chinesischkurs in Düsseldorf : „Mit dem Fuxing durch die Sprachlandschaft“

Düsseldorf Wie viel Chinesisch kann man in vier Tagen lernen? Gar nicht so wenig. Wir waren beim Intensivkurs „Chinesisch für Anfänger“ der Volkshochschule dabei.

Aber wozu nun genau das Taschentuch? Im phonetischen Alphabet, dem ‚Hanju Pinyin‘, gibt es einige Laute, die in den westeuropäischen Sprachen nicht oft verwendet werden. Ein wichtiger Baustein im chinesischen ist das ‚ci‘: Ein Zischlaut, der an das ‚tz’ des Wortes ‚Katze‘ erinnert. „Man muss diese Silbe stimmvoll sprechen, indem man dabei die Luft nach außen drückt. Um das zu üben nimmt jeder das Taschentuch vor seinen Mund und bringt es nur durch das Aussprechen der Silbe in Bewegung“, erklärt die Lehrerin. Bei den ersten Versuchen tut sich Rahel noch schwer, doch nach mehrmaligem Üben hat sie den Bogen raus. „Super, klasse“, lobt Hou.

Und so arbeitet sich der Kurs mit der Hilfe von Su-Chiu Hou Stück für Stück in die schwierige Sprache ein, die so ungewohnt für das westliche Ohr ist. Niemand aus dem Kurs hatte im Vorfeld Kenntnisse über die chinesische Sprache, der Anfänger-Intensivkurs fängt bei null an. Schnell machen die Teilnehmer Fortschritte und erzielen Erfolgserlebnisse. Das motiviert für die anstrengenden Unterrichtstage, die morgens um 9 Uhr beginnen und nachmittags um 16.15 Uhr enden. „Der Kurs macht super viel Spaß und bringt mehr, als ich am Anfang vermutet hatte. Wir lernen echt intensiv und können einiges mitnehmen“, meint Rahel. Die 15-Jährige besucht aktuell die zehnte Klasse, im Sommer nimmt sie an einem dreiwöchigen Schüleraustausch nach China teil. Bevor sie dort, in der Nähe von Shanghai, auf ihre Gastfamilie trifft, wollte sie zumindest ein erstes Gefühl für die Sprache bekommen.