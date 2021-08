Düsseldorf gegen Essen : Wie um das Deutsche Fotoinstitut gestritten wird

Für das Deutsche Fotoinstitut ist das Areal des Gartenamts-Betriebshofs gegenüber vom NRW-Forum reserviert, hier links zu sehen. Im Hintergrund ist die Tonhalle zu erkennen. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Ein Spitzentreffen zum Deutschen Fotoinstitut ist geplatzt. Offenbar will die Kulturstaatsministerin die begehrte Einrichtung an Essen vergeben. Warum Düsseldorf das Projekt nicht aufgeben will und faire Verhandlungen mit Bund und Land fordert.