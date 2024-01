Groß-Baustelle in Düsseldorf Wie trifft die Kadewe-Pleite das Carsch-Haus?

Düsseldorfs größte Innenstadt-Baustelle ist um ein Kuriosum reicher: Der Mieter des Carsch-Hauses ist pleite, noch bevor das neue Luxus-Kaufhaus überhaupt eröffnet hat. Während der Umbau des fast 110 Jahre alten Gebäudes am Heinrich-Heine-Platz seit dem Herbst ruht, reißen die schlechten Nachrichten rund um das Prestige-Projekt nicht ab. Am Montag hat die Berliner Kadewe Group, zu der das Carsch-Haus gehört, einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt.