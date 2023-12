Tiere in Düsseldorf Eine heimische Couch für Tiere gesucht

„In vielen Fällen ist das Tier für viel Geld bei einem mehr oder minder dubiosen Züchter gekauft worden“, sagt Monika Piasetzky, Geschäftsführerin des Tierschutzvereins Düsseldorf, der auch das Tierheim an der Rüdigerstraße betreibt. „Dabei gibt es so viele Tiere ohne Zuhause und nicht alle Tiere aus dem Tierheim sind ‚verkorkst‘ oder haben etliche Krankheiten“, betont sie. Daher wünscht sie sich, dass mehr Menschen auch die Möglichkeit der Adoption aus dem Tierheim in Betracht ziehen.