Haushaltskrise in Düsseldorf So entwickeln sich Düsseldorfs Finanzen

Bei den Krediten sind derzeit 30 Millionen an Liquiditätskrediten bei der eigenen Holding aufgenommen, zudem gibt es Investitions- und Förderkredite in Höhe von 354 Millionen Euro. Erheblich Einbußen gegenüber dem Plan sind auch zu verzeichnen – und zwar in Höhe von 131,2 Millionen Euro. Ein Faktor: Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kommt es unter anderem durch das Inflationsausgleichsgesetz und das Jahressteuergesetz zu Verschlechterungen in Höhe von 17,6 Millionen Euro.