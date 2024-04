Fraktionen streiten eine Woche vor Abstimmung Wie sicher ist das Ja zur neuen Oper für Düsseldorf?

Düsseldorf · Am 8. Mai soll im Rat über die Auslobung für die Umsetzung des Neubaus abgestimmt werden – doch die Pläne spalten die Politik. In einer gemeinsamen Sitzung verschiedener Gremien offenbarten sich am Dienstag weiterhin tiefe Gräben. Für Schwarz-Grün wird die Debatte immer mehr zur Belastung.

30.04.2024 , 18:15 Uhr

Sie soll abgerissen und am gleichen Standort durch einen Neubau ersetzt werden: die Deutsche Oper am Rhein. In der Politik gehen die Meinungen über das Projekt weit auseinander. Foto: Andreas Krebs

Von Jörg Janssen