Stadtrat in Düsseldorf Wie die AfD das Zakk attackiert

Düsseldorf · Die AfD will dem Kulturzentrum Zakk in Düsseldorf-Flingern die städtische Förderung streichen und kündigt rechtliche Schritte gegen den Oberbürgermeister an. Die Fraktion stört sich an einer Veranstaltung, die sich im Titel explizit gegen die Partei richtet.

07.11.2023 , 13:28 Uhr

Das Kulturzentrum an der Fichtenstraße wird von der Stadt gefördert. Foto: Christof Wolff