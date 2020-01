Interview : Wie sich Freizeitsportler fit halten

Düsseldorf Mehr Bewegung ist ein beliebter Vorsatz für das neue Jahr. Drei Sportler geben Tipps zum Durchhalten.

Natascha Binder (Skiklub Düsseldorf) macht fast jeden Tag die Waldwege rund um Unterbach und weit darüber hinaus zu ihrem Trainingsrevier. So schnell wie die 50-Jährige promovierte Biochemikerin kommt kaum jemand die Berge hinauf und herunter. Binder ist zehnmalige Mountainbike-Altersklassenweltmeisterin und möchte weitere Erfolge einheimsen. Sie geht einfach aufs Rad und trainieren, egal wie das Wetter ist.

Binder Manchmal suche ich mir eine besonders schöne Tour aus oder ich verspreche mir, dass es auf halber Strecke oder nach der Rückkehr eine Belohnung gibt. Dann nehme ich ein Buch mit, kehre irgendwo ein, gönne mir etwas Süßes und lese eine halbe Stunde. Oder ich gönne mir nach der Tour einen schönen heißen Tee, ein richtig gutes Essen oder ich entspanne mich in der Badewanne.

Binder Setzen Sie sich Ziele, stecken Sie die aber nicht zu hoch. Wenn man dann ein Ziel erreicht hat, motiviert das zum Weitermachen. Und bleibt am Ball! Es heißt ja, man muss etwas 21-mal gemacht haben, damit man es danach einfach macht, ohne großartig darüber nachzudenken.

Nikki Johnstone (rheinmarathon e.V.) ist derzeit wohl der schnellste Düsseldorfer „Marathonmann“. Die Bestzeit des gebürtigen Schotten über die klassische 42,195-Kilometer-Distanz liegt bei 2:21 Stunden. Um dieses Leistungspotential zu halten, muss er täglich trainieren. Sowieso ist ein Leben ohne Laufen für den Lehrer an der internationalen Schule in Neuss unvorstellbar. Der 35-Jährige ist – egal ob es regnet, schneit oder die Sonne scheint – an der frischen Luft anzutreffen.