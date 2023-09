Düsselliebe Wie ein peinlicher Tanz die große Liebe wurde

Als Miriam 2018 zu einer Karnevalssitzung an den Rheinterrassen mitgeschleppt wurde, war ihre Motivation gar nicht vorhanden. Doch einer Person an ihrem Tisch, die von der gleichen Freundin überredet wurde, ging es ganz genau so. Schnell kamen Miriam und Dominic – als Rotkäppchen und Football-Spieler verkleidet – ins Gespräch. Die Gemeinsamkeit, die sie dabei den ganzen Abend verband: die negative Einstellung zum Karneval. Miriam beschreibt sich selbst als geschädigt von ihren Erfahrungen an Karneval während der Arbeit in der Gastronomie, Dominic kommt ursprünglich aus Hamburg und kann mit der Kultur nichts anfangen. Sie verstanden sich auf Anhieb gut, doch wurden unterbrochen, als die Musik zu Schlagern wechselte. „Eins kam zum anderen und kurz vor Ende standen wir angeheitert zum PUR-Party-Hitmix auf der Bühne und haben ausgelassen mitgetanzt“, erinnert sich Miriam an den Abend im Februar 2018. Statt „Lena“, das in dem Party-Hitmix vorkommt, sang Dominic lauthals Miriam. Für ihren Tanzstil wurden sie von ihren Freunden ausgelacht, die gemeinsame Freundin filmte den Tanz sogar.