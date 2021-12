Suchtberatung Düsseldorf : „Kinder hatten hier nie was zu suchen“

Kathleen Otterbach ist bei der Düsseldorfer Drogenhilfe für die Bereiche Beratung und Prävention zuständig. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In der Beratung von Suchtkranken haben deren Kinder nur selten eine Rolle gespielt. Das will die Drogenhilfe in Düsseldorf ändern – und hat nicht nur eine Spielecke eingerichtet, sondern meldet auch Fälle von Kindeswohlgefährdung.