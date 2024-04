Schadowstraße in Düsseldorf Vom Steinweg zur Fußgängerzone

Die Krisen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts – Weltkrieg, Revolution, Besatzung, Inflation – überstand die Schadowstraße leidlich. In der Zwischenkriegszeit erlebte sie eine wirtschaftliche Hochblüte und versprühte einen Hauch von Weltstadt in der Dorfstadt. Die „Kaskade“, ursprünglich ein nüchternes Versammlungslokal, mutierte in den Goldenen 1920er-Jahren zum angesagten Szeneklub: Kabarett, Tanzbar mit Tischtelefonen, Rio-Rita-Bar, Weindiele und Pusztakeller. Im Luftkrieg versank die Lebensader der Stadt in Schutt und Asche. 1945 war die Schadowstraße von der Kö bis zum Wehrhahn ein einziges Trümmerfeld. Was eine Katastrophe war, verstand der Düsseldorfer Stadtplaner Friedrich Tamms als Chance. Getrieben von der Vision einer autogerechten Stadt, setzte er beim Wiederaufbau der Innenstadt gegen viel Widerstand durch, dass die Baulinie auf der Südseite der Schadowstraße um etwa 10 Meter zurückverlegt und die Straßenbreite verdoppelt wurde. Dass nicht alle dem Zwang nachgaben, zeigt bis heute das Kuriosum der Tuchtinsel im Kreuzungsbereich zur Berliner Allee. Ungeachtet aller Streitigkeiten wurde zu Beginn der 1950er-Jahre an der Schadowstraße wie irre gebaut.