Frühsommerliches April-Wochenende So bereiten sich Gastronomen, Metzger und Eisdielen vor

Viele Menschen werden das gute Wetter auch nutzen, um den Grill anzuwerfen. Auch dafür gilt es einzukaufen: Grillgut, gegebenenfalls ein neues Gerät, Holzkohle und einiges mehr. Bei der Metzgerei Ludwig aus Kaiserswerth (nicht zu verwechseln mit Feinkost Ludwig) bereitet man sich daher auf das Wochenende gründlich vor. Julian Heuser aus der Geschäftsführung erklärt: „Wenn das Wetter gut werden soll, kümmern wir uns verstärkt um die Produktion von Grillwürsten.“ Man wolle nicht mit leeren Theken da stehen und biete neben normalen Bratwürsten auch einige Besonderheiten an, saisonal gerade Bärlauch-Wurst, außerdem Trüffel- oder Feta-Spinat-Bratwurst. Bei anderem Grillfleisch, so erklärt Heuser, könne der Kunde selbst das passende Stück Fleisch und die Marinade aussuchen. „Wir marinieren dann direkt das frisch abgeschnittene Stück, der Kunde kann sich so ein besseres Bild von der Fleischqualität machen“, führt Heuser weiter aus. Aktuell habe man keine Personalprobleme, stocke aber für solche Tage auch nicht auf. „In hoch frequentierten Filialen stehen bei uns ohnehin immer vier bis fünf Verkäuferinnen oder Verkäufer hinter der Theke.“ Im Bauhaus in Flingern geht jetzt ohnehin die Grill-Saison los. „Extra Produkte kaufen wir dafür nicht ein“, erläutert ein Mitarbeiter am Telefon.