TomTom-Analyse Wie sich der Autoverkehr in Düsseldorf entwickelt hat

Exklusiv | Düsseldorf · In der Analyse zeigt sich, wie es sich in der Landeshauptstadt mit Staus verhält, was die Unterschiede zu prä-pandemischen Zeiten sind - und was das Homeoffice damit zu tun hat. Die Ergebnisse.

15.02.2023, 08:39 Uhr

Stau in Düsseldorf, das gibt es wieder häufiger in der Stadt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Alexander Esch

Die Pandemie hat offenbar bleibende Folgen für den Berufsverkehr in Düsseldorf. Wie eine Analyse des Navigationssystem-Herstellers TomTom für unsere Redaktion zeigt, staute es sich auf den Hautpverkehrsachsen der Stadt im Vorjahr deutlich weniger als noch 2019. Vor allem mehr Homeoffice dürfte ein Grund für diese Entwicklung sein, von Arbeitgebern verpflichtend angeboten werden musste es seit März des Vorjahres nicht mehr.