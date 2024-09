Grundstein für Neubau in Düsseldorf gelegt So wird das Luisen-Gymnasium das Stadt-Entree verändern

Zum Spachtel griffen beim Einmauern der Zeitkapsel an diesem Mittag auch Schüler des Gymnasiums. Moritz, heute in der 11. Klasse, hat noch die „Phase 0“ miterlebt. Damals konnten die Heranwachsenden ihre Wünsche äußern. Tabus gab es keine und so finden sich auf den Listen und Skizzen von damals auch Schokobrunnen und Rolltreppen. Beides wird es ab 2026 am neuen Lernort nicht geben. Dafür aber professionelle Labore, die den naturwissenschaftlichen Schwerpunkt der Schule schärfen werden.