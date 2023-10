Klimaanpassung in Düsseldorf Wie sich das Gartenamt auf den Klimawandel vorbereitet

„Wir werden vom Klima ständig rechts überholt“, stellt Doris Törkel, Leiterin des Gartenamtes, fest. Schnelle Lösungen für ein großes Portfolio an Veränderungen seien gefragt, die in Zukunft auch auf Düsseldorf im Zuge des Klimawandels zukommen. Einige (Pilot-)Projekte stellte Törkel dann auch bei ihrem Vortrag des Freundeskreises Botanischer Garten an der Heinrich-Heine-Universität vor. Und dabei setzte sie zwei Schwerpunkte: Wasser und Bäume.