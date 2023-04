Wirtschaft in Düsseldorf Wie sauber ist die Energie von Henkel?

Daniel Kleine liebt es, über Nachhaltigkeit zu sprechen: Als Physiker habe er dafür eine „natürliche Affinität“, als Vater von drei Kindern sei es ihm eine „Herzensangelegenheit“. Der 51-Jährige will vor allem zeigen, was möglich ist – an einem Standort, der 5600 „Henkelaner“ in verschiedensten Bereichen beschäftigt.