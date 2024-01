Natur in Düsseldorf Wie Rotkehlchen Poppy zum Fotostar wurde

Eines Tages im Juli kehrte sie von der Arbeit zurück als ihr Mann erstmals von dem scheinbar völlig angstfreien Vogel berichtete. „Sein erster Gedanke war, wo wir mehr lebende Würmer herbekommen“, sagt Hofer und musste in der Folge feststellen, dass es zwar jede Menge getrocknete Mehlwürmer in Düsseldorf zu kaufen gibt, lebendige aber doch eher ein Nischenprodukt zu sein scheinen. „Letztendlich wurde ich im Terraristik-Laden an der Kölner Straße fündig.“ Dort machte sie einen Großeinkauf, neben Mehlwürmern landeten auch kanadische Tauwürmer in der Einkaufstasche. „Diese bis zu 20 Zentimeter großen Würmer sind aber viel zu riesig für so ein kleines Rotkehlchen. Das war dann deutlich zu viel. Die Tauwürmer haben wir schließlich klein geschnitten an Amseln verfüttert“, berichtet Hofer.