„Mein Mann ist mein Ruhepol” Robin und Waldemar Huth aus Düsseldorf – wie der Alltag als Paar trotz Selbstständigkeit gelingt

Das Sponsoring einer Champagner-Firma und Auftritte in den Medien sorgten dafür, dass „seitdem keine Werbung mehr nötig ist.” Die Kochshow war aber nicht die erste Fernsehshow, an der Robin teilnahm. 2021 waren er und Waldemar bei der Prosieben-Sendung „How Fake is your Love“ zu sehen. In dieser Sendung wurden acht Paare in eine Villa auf Mallorca eingeladen und sollten gegeneinander antreten und zeigen, dass sie das „perfekte Paar“ sind. Um weiter in der Show zu bleiben, musste sich die Teilnehmer gegenseitig rauswählen. Am Ende blieben Robin und Waldemar übrig und gewannen so die Show.