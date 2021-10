Essen und Trinken in Düsseldorf : So steigen die Preise in der Gastronomie

Im Füchschen an der Ratinger Straße sind die Preise ebenfalls wieder gestiegen, zum Beispiel für die Haxe. Dafür nennt Chef Peter König gleich mehrere Gründe. Foto: picture alliance / imageBROKER/Werner Dieterich

Düsseldorf In der Gastronomie in Düsseldorf steigen die Preise, besonders spürbar ist das in Restaurants. Die Betreiber erklären, warum die Aufschläge nötig sind und wie sie vorgehen. Das hat auch Folgen fürs Altbier.