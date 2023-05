Kochkurs in Düsseldorf Wo nicht nur die Gefühle hochkochen

Ob die Liebe wirklich durch den Magen geht, darauf möchte sich Steve Densborn nicht endgültig festlegen. Seiner Meinung nach scheint in diesem uralten Sprichwort aber zumindest ein wahrer Kern zu stecken. Insbesondere Frauen würden es wertschätzen, wenn Männer sich beim ersten Date eine Schürze umbinden. „Jemand, der sich in die Küche stellt und kocht, gibt sich damit Mühe für die andere Person. Da freut sich doch jeder darüber“, sagt Densborn. Er selbst bewegt sich als ausgebildeter Küchenchef dabei natürlich auf sicherem Terrain. Doch auch für die eher Ideenlosen unter den Liebeshungrigen hat der 33-Jährige einen Geheimtipp parat: „Pasta gewinnt immer. Und als Dessert dann Schokolade. Egal in welcher Form.“