Rheinbahn in Düsseldorf So beliebt ist das Deutschlandticket bei Rheinbahn-Abonnenten

Wer das Deutschlandticket bei der Rheinbahn bestellen möchte, hat zwei Möglichkeiten. Digital lässt es sich in der Rheinbahn-App downloaden. Falls gewünscht, können Zusatzabos für Fahrrad oder 1. Klasse gebucht werden. Zudem kann das Deutschlandticket als Chipkarte genutzt werden. Bestellscheine können online heruntergeladen werden und per E-Mail an deutschlandticket@rheinbahn.de gesendet oder in einem Kunden-Center abgegeben werden. Zu finden sind die Formulare auf der Internetseite der Rheinbahn: www.rheinbahn.de/deutschlandticket.